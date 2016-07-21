Мамаев принес извинения болельщикам сборной России

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев принес извинения за неудачное выступление национальной команды на Евро-2016, а также за свое поведение в отпуске в Монте-Карло, где он вместе с нападающим Александром Кокориным за одну ночь приобрел шампанского на сумму в 250 тысяч евро.

«Хорошо понимаю, что мои неудачно подобранные слова и то, как было преподнесено и описано мое времяпрепровождение в отпуске, сформировали у многих неверное восприятие моего отношения к поражению сборной и болельщикам.

Обидеть, проигнорировать болельщиков не было ни в коем случае моим намерением. Я приношу свои извинения болельщикам, которые переживают за национальную команду, болельщикам футбольного клуба «Краснодар», всем работникам футбола, которые помогают футболистам, за то, что я мог задеть их чувства.

Нет футболистов без болельщиков, также как и нет футбола без футболистов. Мы являемся частями целого. На футболистах лежит тоже большая ответственность, чтобы принести в дома зрителей больше радости и положительных эмоций. Могу сказать, что со своей стороны будут делать все для этого возможное», – сказал Мамаев.