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Мамаев принес извинения болельщикам сборной России

21 июля 2016, 18:17
32

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев принес извинения за неудачное выступление национальной команды на Евро-2016, а также за свое поведение в отпуске в Монте-Карло, где он вместе с нападающим Александром Кокориным за одну ночь приобрел шампанского на сумму в 250 тысяч евро.

«Хорошо понимаю, что мои неудачно подобранные слова и то, как было преподнесено и описано мое времяпрепровождение в отпуске, сформировали у многих неверное восприятие моего отношения к поражению сборной и болельщикам.

Обидеть, проигнорировать болельщиков не было ни в коем случае моим намерением. Я приношу свои извинения болельщикам, которые переживают за национальную команду, болельщикам футбольного клуба «Краснодар», всем работникам футбола, которые помогают футболистам, за то, что я мог задеть их чувства.

Нет футболистов без болельщиков, также как и нет футбола без футболистов. Мы являемся частями целого. На футболистах лежит тоже большая ответственность, чтобы принести в дома зрителей больше радости и положительных эмоций. Могу сказать, что со своей стороны будут делать все для этого возможное», – сказал Мамаев.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Краснодар Мамаев Павел
Комментарии (32)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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порт
1469114546
Понять и простить? Да хрен вам во всё лицо.
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Клим Чугункин.
1469114906
Кто ему текст написал???Самбы он и пру слов не связал.Лицо у него не обезображено интеллектом.
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himik2-62
1469114936
пашку похоже пытали,не выдержал раскололся
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Chernyi Lis
1469115008
к своим езжай к хохлам друзьям твоим...
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АртурZaСМ
1469115684
Если бы ты действительно переживал , то всей вот этой ху.ни бы не произошло, а так поздно пить боржоми... такое ощущение , что из него плёткой спустя месяц выбили эту вот "пламенно-искреннюю речь"
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Krasnodar 123
1469117226
Теперь наш ЮНЫЙ ДРУГ неплохо-бы перечислить такую-же сумму, что потратил в баре треклятых капиталистов, на помощь больным детям ! И справедливость восторжествует!
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mdu86
1469118749
Поздно уже, *удило! А то сначала пошли все нах... А теперь прижало?!...
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Kaisla
1469124694
да кому мамай ты теперь нужен, утиль ходячий
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Serjoga
1469126685
Больше не надо! Ничего не делай! Играй в Краснодаре, в Зените, но в сборную больше не лезь! Уже все сделал, что мог!
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Dinamo107
1469126734
ребят банальный вопрос.вы бы зарабатывали по 3 ляма не сидели бы в свой отпуск в кабаке?а сколько он там оставил его дело.факт в том что он не заслуживает этих денег как и кокорин.но уж точно не ваших порицаний
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