Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вила: «Паршивлюк – один из умнейших игроков, которых я тренировал»

    Бывший помощник Валерия Карпина Хуан Хосе Вила, работавший с ним в «Спартаке», «Мальорке» и «Армавире», поделился мнением о игроках, которых ему довелось тренировать в российских клубах.

    «Сергей Паршивлюк – один из умнейших игроков, которых я тренировал. Читает игру, знает, когда нужно поддержать атаку, умеет быстро принимать правильные решения, хорошо видит поле.

    В «Армавире» я бы отметил Артема Щадина. Кажется, он сейчас перешел в «Кубань», да? Он очень креативен и техничен, у него большой потенциал. Правда, как раз в плане тактической выучки, игровой дисциплины еще есть куда расти», – сказал Вила.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2016 01:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11