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    Лига чемпионов. «Астана» и «Карабах» вышли в третий квалификационный раунд

    Сегодня состоялись ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в восьми парах. Представляем вашему вниманию результаты сыгранных поединков.

    Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Ответные матчи

    Астана (Казахстан) – Жальгирис (Литва) – 2:1 (1:0) (первый матч 0:0)

    Голы: 1:0 – Аничич, 31; 1:1 – Эливелто, 57; 2:1 – Аничич, 90+3.

    Дюделанж (Люксембург) – Карабах (Азербайджан) – 1:1 (0:0) (первый матч 0:2)

    Голы: 1:0 – Ндиайе, 72; 1:1 – Рейналдо, 90+4.

    Норрчепинг (Швеция) – Русенборг (Норвегия) – 3:2 (0:1) (первый матч 1:3)

    Голы: 0:1 – Гиткьяер, 37 (пенальти); 0:2 – де Ланлай, 55; 1:2 – Андерссон, 57; 2:2 – Нюман, 59; 3:2 – Андерссон, 77.

    Ференцварош (Венгрия) – Партизан (Албания) – 1:1 (1:1, 1:3 – по пенальти) (первый матч 1:1)

    Голы: 1:0 – Гера, 14 (пенальти); 1:1 – Хюсинг, 41 (автогол).

    Тренчин (Словакия) — Олимпия (Словения) – 2:3 (2:2) (первый матч 4:3)

    Голы: 1:0 – Янга, 13; 2:0 – Беро, 20; 1:2 – Келхар, 41; 2:2 – Чибуки, 45; 2:3 – Клинар, 79.

    Динамо (Хорватия) – Вардар (Македония) – 3:2 (0:1) (первый матч 2:1)

    Голы: 0:1 – Велковски, 39; 1:1 – Пьяца, 56 (пенальти); 1:2 – Шильденфельд, 63 (автогол); 2:2 – Пьяца, 70 (пенальти); 3:2 – Машаду, 79.

    Селтик (Шотландия) – Линкольн (Гибралтар) – 3:0 (3:0) (первый матч 0:1)

    Голы: 1:0 – Лустиг, 23; 2:0 – Гриффитс, 26; 3:0 – Робертс, 29.

    Хабнарфьордюр (Исландия) – Дандолк (Ирландия) – 2:2 (1:0) (первый матч 1:1)

    Голы: 1:0 – Хьюсон, 18; 1:1 – Макмиллан, 52; 1:2 – Макмиллан, 62; 2:2 – К. Финнбогасон, 77.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2016 00:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +169

      TY13R 21 июля 2016, 09:37

      исландцев жаль, могли удивить и в ЛЧ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 21 июля 2016, 07:15

      Уже кто-то не стой ноги успел встать???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 21 июля 2016, 07:08

      По ходу кто то плохо закусывал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      murakami777 21 июля 2016, 05:21

      хехе...ничего, что это отборочный в ЛЧ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 21 июля 2016, 05:15

      Молорики

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 21 июля 2016, 05:01

      Албанцы обыграли Венгров

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 21 июля 2016, 04:57

      Bombardir, вы как? У вас редактор есть или как? Будьте повнимательней

      2
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 21 июля 2016, 03:21

      Так-то это Лига Чемпионов!

      3
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