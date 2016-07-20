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    «Челси» расстанется с Куадрадо за 30 миллионов

    «Челси» принял решение расстаться с нападающим Хуаном Куадрадо. Сообщается, что новый главный тренер синих Антонио Конте не рассчитывает на колумбийца.

    Потенциальным покупателям, в числе которых называются «Интер», «Милан» и «Ювентус», придется выложить 30 миллионов евро, которые хочет получить руководство лондонцев за 28-летнего игрока.

    Отметим, что в туринском клубе Куадрадо провел минувший сезон на правах аренды. В составе «старой синьоры» он принял участие в 27 поединках Серии А, забив четыре гола и сделав пять результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    20.07.2016 23:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 21 июля 2016, 04:54

      Вчера в статье писали,что Конте на него расчитывает,а сегодня уже продают.Задолбали эти утки межсезонные,скорее бы уже трансферное окно закрылось.И Куадрадо не нападающий.

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 21 июля 2016, 01:24

      ...в Зенит...

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