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«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения по трансферу Погба

20 июля 2016, 22:16
19

«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с «Ювентусом» о трансфере полузащитника Поля Погба. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. «Красные дьяволы» пришли к соглашению как с туринским клубом, так и с самим игроком.

По информации СМИ, переход 23-летнего игрока обойдется манкунианцам в 120 миллионов евро. Напомним, француз перебрался в «старую синьору» из «МЮ» летом 2012-го года за один миллион.

В прошлом сезоне Погба записал на свой счет 10 голов и 16 результативных передач в 49 поединках за «Ювентус».

Источник: L' Equipe
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (19)
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Ubuntu
1469044245
Это будет сделка Века! Юве наварит 119 лямов за 4 года, не считая той пользы которую игрок принёс команде
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dimon2602
1469048834
Мда... Ну ладно 50 лямов предел,но никак не за 100ку
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VikNMar
1469051295
Все эти гениальные тренеры стараются выиграть скупкой звёзд , а вот пришел бы Мауриньо или Гвардиола в ФК"Ростов" и выиграл бы РФПЛ или в сборную Гибралтара и выиграл ЧМ-2018 ............ тогда бы он был ВЕЛИКИМ !
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_Kesh_Suntar_
1469058463
Это позор для МЮ. Если купит
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tanis 29
1469068792
по-моему Погба самый переоцененный игрок мира, а МЮ опять выбросят деньги на ветер.
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бочаров
1469069028
больше только кипеша а трансфера не будет
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Томь вперёд
1469070190
Слишком завышенная цена!
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DoNAld DUc
1469070696
25 лямов красная цена ему
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ROONEY_1988
1469080506
дорога мах 35-40
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veltrener
1469089143
Англичане ещё те клоуны)) отдать за лям и через 4 года вернуть за 120 лямов)) над вами можно смеяться вечно, в мозгах уже давно одно лишь пиво осталось
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