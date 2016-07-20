«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения по трансферу Погба

«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с «Ювентусом» о трансфере полузащитника Поля Погба. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. «Красные дьяволы» пришли к соглашению как с туринским клубом, так и с самим игроком.

По информации СМИ, переход 23-летнего игрока обойдется манкунианцам в 120 миллионов евро. Напомним, француз перебрался в «старую синьору» из «МЮ» летом 2012-го года за один миллион.

В прошлом сезоне Погба записал на свой счет 10 голов и 16 результативных передач в 49 поединках за «Ювентус».