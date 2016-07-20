Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» отдаст Ковачича в аренду

    Полузащитник «Реала» Матео Ковачич может сменить команду по причине недостаточного количества игрового времени. Решение хорвата покинуть «сливочных» будет зависеть от того, договорится ли мадридский клуб с «Валенсией» о приобретении хавбека Андре Гомеша.

    Наставник «галактикос» Зинедин Зидан не хочет расставаться с 22-летним игроком на постоянной основе, поэтому Ковачич с высокой долей вероятности отправится в аренду. Из конкретных вариантов называются «Ливерпуль» и «Милан». Также в арендный договор, видимо, будут включены опции выкупа полузащитника по завершении сезона и обратного выкупа «Реалом».

    В минувшем сезоне Ковачич записал в свой актив одну голевую передачу и заработал четыре желтые карточки в 25 поединках Примеры.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2016 19:26
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 20 июля 2016, 22:58

      ЛЧ есть, теперь можно и в свое удовольствие поиграть.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11