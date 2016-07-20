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    Товарищеские матчи. «Интер» обыграл клуб Мовсисяна, Коноплянка помог «Севилье» обыграть «Санта-Фе»

    Состоялись несколько товарищеских матчей клубов, которые проходят подготовительные турне по Америке. В одном из них «Интер» одержал волевую победу над клубом Юры Мовсисяна «Реал Солт-Лейк» – 2:1. Английский «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Ванкувером» – 2:2. Кроме того, испанская «Севилья» обыграла колумбийский «Санта-Фе» (2:1).

    Товарищеские матчи

    Реал Солт-Лейк (США) – Интер (Италия) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Аллен, 18. 1:1 – Д'Амброзио, 42. 1:2 – Йоветич, 90+2.

    Ванкувер (Канада) – Кристал Пэлас (Англия) – 2:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Эдгар, 51. 1:1 – Кэмпбелл, 62. 1:2 – Кэмпбелл, 66. 2:2 – Вастон, 78.

    Санта-Фе (Колумбия) – Севилья (Испания) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Коноплянка, 19. 0:2 – Гамейро, 21. 1:2 – Мойя, 61.

    Удаления: Пареха, 28. Арболеда, 45+2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2016 10:44
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