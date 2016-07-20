Бывший полузащитник «Фенербахче» Диего стал игроком «Фламенго». Как сообщает официальная страница бразильской команды в Twitter, 31-летний хавбек присоединился к своему новому клубу на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Диего провел за «Фенербахче» в Суперлиге 28 матчей, в которых забил два гола.