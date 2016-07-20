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    Диего стал игроком «Фламенго»

    Бывший полузащитник «Фенербахче» Диего стал игроком «Фламенго». Как сообщает официальная страница бразильской команды в Twitter, 31-летний хавбек присоединился к своему новому клубу на правах свободного агента.

    В прошедшем сезоне Диего провел за «Фенербахче» в Суперлиге 28 матчей, в которых забил два гола.

    Источник: Twitter

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    20.07.2016 00:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 21 июля 2016, 12:55

      Большой талант. Не реализовал, не раскрылся полностью. Где-то трудолюбия не хватило что ли, а не где-то характер помещал.

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