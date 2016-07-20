Большой талант. Не реализовал, не раскрылся полностью. Где-то трудолюбия не хватило что ли, а не где-то характер помещал.
Бывший полузащитник «Фенербахче» Диего стал игроком «Фламенго». Как сообщает официальная страница бразильской команды в Twitter, 31-летний хавбек присоединился к своему новому клубу на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне Диего провел за «Фенербахче» в Суперлиге 28 матчей, в которых забил два гола.
Quem é ST, dá RT e tira essa onda! Quem não é, clica aí e resolve isso: https://t.co/3R5x5o32gt #STtemMaisFlamengo pic.twitter.com/0GqnLzwsXj— Flamengo (@Flamengo) 19 июля 2016 г.