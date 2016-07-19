Раньери: «Шансы «Лестера» на чемпионство – 6000 к 1»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился своими ожиданиями от нового сезона АПЛ.

«Наша основная задача – начать все с нуля. Мы совершили нечто уникальное, став чемпионами, но пора перевернуть эту страницу. В прошлом сезоне наши шансы на чемпионство расценивались как 5000 к 1. В этот раз они 6000 к 1», – заявил Раньери.