Раньери: «Шансы «Лестера» на чемпионство – 6000 к 1»

Раньери, как обычно, скромничает... Поборется он за медали... И как уж там получится... Но вот чемпионского отрыва в 10 очков, какой был у "Лестера" в прошлом сезоне на финише, ни у кого в этом сезоне, думаю, уже не будет... Мне не верится в то, чтобы из семи реально мощных команд АПЛ три или четыре провалили сезон... Максимум - одна или две...
Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился своими ожиданиями от нового сезона АПЛ.
«Наша основная задача – начать все с нуля. Мы совершили нечто уникальное, став чемпионами, но пора перевернуть эту страницу. В прошлом сезоне наши шансы на чемпионство расценивались как 5000 к 1. В этот раз они 6000 к 1», – заявил Раньери.