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    Раньери: «Шансы «Лестера» на чемпионство – 6000 к 1»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился своими ожиданиями от нового сезона АПЛ.

    «Наша основная задача – начать все с нуля. Мы совершили нечто уникальное, став чемпионами, но пора перевернуть эту страницу. В прошлом сезоне наши шансы на чемпионство расценивались как 5000 к 1. В этот раз они 6000 к 1», – заявил Раньери.

    Источник: The Sun

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    19.07.2016 01:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 июля 2016, 01:35

      Раньери, как обычно, скромничает... Поборется он за медали... И как уж там получится... Но вот чемпионского отрыва в 10 очков, какой был у "Лестера" в прошлом сезоне на финише, ни у кого в этом сезоне, думаю, уже не будет... Мне не верится в то, чтобы из семи реально мощных команд АПЛ три или четыре провалили сезон... Максимум - одна или две...

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      Рейтинг: +399

      kella 19 июля 2016, 08:07

      Будет КОманда - будет результат!

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 19 июля 2016, 07:20

      Молния не бьет в одно и тоже место

      -1
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