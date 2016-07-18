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    Кирилл Комбаров: «В «Спартаке» Карпин штрафовал россиян за 100 грамм лишнего веса»

    Экс-защитник «Спартака» Кирилл Комбаров, ныне защищающий цвета «Томи», высказал мнение о бывшем главном тренере красно-белых Валерии Карпине, отметив, что отношение наставника к легионерам и российским игрокам существенно различалось.

    – Карпина в команде боялись?

    – Строго все было, да. Ну, такой стиль работы у человека.

    – А любимчики у него были?

    – Были. Фамилий называть не буду. Вы состав посмотрите – и все поймете.

    – Требования к россиянам и легионерам у Карпина отличались?

    – Да. Например, за лишний вес у нас были огромные штрафы. Каждый день с утра взвешивали. Но если мы получали по полной даже за сто грамм, то иностранцы, имея полтора-два килограмма лишнего веса, слышали: «У тебя есть неделя. Скидывай, не торопись». Через неделю – опять плюс «полторашка». Но им еще три дня давали.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.07.2016 13:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 18 июля 2016, 13:47

      У Халка кг 7-9 лишнего,а он хлеще дрыща Мусы бегает.

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > карасевщина 18 июля 2016, 15:12

      Шутник-сказочный,только его обед стоит как твоя годовая з/п,если у тебя есть работа конечно.

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > vit1903 18 июля 2016, 23:05

      Блаженный слишком.

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