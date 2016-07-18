Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бюджет «Химок» составит 150 миллионов

    Генеральный директор «Химок» Тажутдин Качукаев рассказал подробности о бюджете клуба, который в предстоящем сезоне составляет около 150 миллионов рублей.

    «У нас сейчас бюджет порядка 150 миллионов рублей, небольшой, но сейчас у многих, даже по аналогии с прошлым годом, бюджет минимизируется. Допустим, у «Тюмени» сейчас около 120 миллионов, а было больше. У нас в связи с поступательным движением вверх есть небольшое увеличение, но все равно хотелось бы больше. Хотя у нас нет долгов, задержек, все стабильно, а это для футболистов тоже важный фактор.

    Бюджет клуба – это субсидии города, частных вложений нет. Мы их ищем по всей стране, работаем в этом направлении, ведем переговоры, в неделю проводим по две встречи с банкирами, разными компаниями, но никто не хочет вкладывать в наш спорт, потому что никто не видит ликвидности. Есть локальные партнеры, с которыми мы взаимно работаем – например, химчистка нам бесплатно стирает формы, из этого выходит около миллиона рублей экономии, а мы им взамен даем рекламу», – рассказал Качукаев.

    Напомним, что в предстоящем сезоне «Химки» будут участвовать в чемпионате ФНЛ.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2016 09:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 18 июля 2016, 10:06

      химчистка.........

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11