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    Пьяца попрощался с фанатами загребского «Динамо»

    Нападающий загребского «Динамо» и сборной Хорватии Марко Пьяца поблагодарил фанатов своего клуба после встречи с «Локомотивом» (3:1).

    «Огромное спасибо всем за эти аплодисменты. Как и любой парнишка из Загреба, который любит «Динамо», я не могу не признать, что эти овации – один из лучших моментов моей карьеры. Спасибо всем за это! Вы подарили мне тот момент, который я никогда не забуду», – сказал футболист после встречи.

    Напомним, что 21-летний форвард продолжит карьеру в итальянской Серии А. На него претендуют «Ювентус» и «Милан». В прошедшем чемпионате Хорватии Пьяца забил восемь голов в 28 матчах.

    Источник: Football Italia

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    18.07.2016 07:30
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