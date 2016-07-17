Дель Боске: «Гвардиола – лучший тренер в мире»

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске выразил мнение, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является лучшим тренером в мире.

«Гвардиола – лучший тренер в мире. В этом нет сомнения. Его успехи говорят сами за себя. Особенно победы с «Баварией», куда он пришел, не говоря по-немецки. Было бы здорово, если бы он возглавил сборную Испании и сблизил Каталонию с остальной частью страны», – сказал Дель Боске.