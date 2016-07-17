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    Дель Боске: «Гвардиола – лучший тренер в мире»

    Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске выразил мнение, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является лучшим тренером в мире.

    «Гвардиола – лучший тренер в мире. В этом нет сомнения. Его успехи говорят сами за себя. Особенно победы с «Баварией», куда он пришел, не говоря по-немецки. Было бы здорово, если бы он возглавил сборную Испании и сблизил Каталонию с остальной частью страны», – сказал Дель Боске.

    Источник: Football Espana

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    17.07.2016 22:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +31

      user3618 18 июля 2016, 18:54

      Все выбирают Гвардиолу, Моуринью, Клоппа.... А кто нибудь из них потренировал бы например Лестер 2015 года выпуска ? И как можно было не выиграть с Баварией ЛЧ ????

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 18 июля 2016, 10:49

      Дель Боске - лучший тренер в мире! ЧМ,ЧЕ и ЛЧ брал!

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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 17 июля 2016, 23:16

      Думаю его посадят на ...

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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 17 июля 2016, 23:15

      Пусть докажет в АПЛ в этом сезоне. Если выиграет Премьеру, ч соглашусь. Однако ему не легко это будет сделать учитывая конкуренцию с Моу, Конте, Клопп, Арсен..

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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 17 июля 2016, 23:01

      Что интересно это он выиграл с Баварией ? Только в Германии где нет соперника . а в лч что он сделал ? Нихера . лучший это моуринье и он это снова докажет в Англии

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