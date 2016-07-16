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    Стадион «Ростова» готов принять матчи Лиги чемпионов

    Стадион «Олимп 2» в Ростове-на-Дону готов принять матчи Лиги чемпионов.

    «Наш стадион готов к приему матчей Лиги чемпионов. Замечания, что были сделаны комиссией УЕФА, незначительны. Более того, в среду на стадионе «Олимп 2» были представители ФИФА, которые, посмотрев ядро поля, дали ему высокую оценку. Они сказали, что здесь один из лучших газонов из тех, что они посмотрели, а это самое главное.

    Основные же замечания УЕФА – что-то подкрасить, побелить, это мы устраним. Все требования выполним», – заявил председатель совета директоров «Ростова» Петр Серов.

    Напомним, «Ростов» в 3-м раунде квалификации ЛЧ примет бельгийский «Андерлехт». Матч в Ростове-на-Дону состоится 26 или 27 июля.

    Источник: Р-Спорт

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    16.07.2016 19:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 18 июля 2016, 17:26

      Надеюсь не подведут.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 июля 2016, 10:37

      Раз уж Зенит прошел Андерлехт, Ростов тем более должен его проходить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 18 июля 2016, 03:34

      Смотрю, здесь все такие доберманы собрались....Господа зениспарцискисты, вы уже получили первый покос комбайна производства Ростсельмаш? Дале будет! Отсосите, горнисты!

      Ростов -Дон!!! С ув.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Ruslan76 17 июля 2016, 21:04

      РОСТОВ вперед !!!!!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +504

      alex-76 17 июля 2016, 02:34

      Удачи Ростову!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      eddo23 17 июля 2016, 00:35

      Ну пора и Ростову в Европе начинать..всего хорошего...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 16 июля 2016, 22:58

      удачи ростову

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 июля 2016, 19:48

      Удачи Ростову !Беларусь за Вас !!!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 16 июля 2016, 19:28

      Ростов, от души: Удачи Вам.

      11
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      Рейтинг: +256

      Ris 16 июля 2016, 19:21

      Мне грустно становится, всю жизнь на этот стадион ходил, даже с Дедушкой, он Ростсельмаш назывался. РСМ на нём не проигрывает!

      6
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