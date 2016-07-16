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    Джаккерини – игрок «Наполи»

    Полузащитник «Сандерленда» Эмануэле Джаккерини подписал контракт с «Наполи». Между «адзурри» и 31-летним игроком сборной Италии заключен договор сроком на пять лет. Финансовые подробности трансфера не раскрываются.

    Джаккерини уже выступал в Серии А с 2011-го по 2013-й год за «Ювентус», откуда и перебрался на Туманный Альбион в стан «черных котов». Прошлый сезон хавбек провел на правах аренды в «Болонье», за которую сыграл 28 поединков в чемпионате Италии, отметившись семью забитыми мячами.

    Источник: ФК «Наполи»

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    16.07.2016 17:56
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