Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шатов: «Будут ли счастливы те, кто подписал петицию по роспуску сборной России?»

    Полузащитник сборной России Олег Шатов высказал мнение по поводу петиции, в которой требуется расформировать национальную команду после провала на Евро-2016.

    — Вряд ли у вас было время читать газеты и следить за тем, что говорили о сборной после 21 июля.

    — Ну, отчасти я все-таки следил.

    — Тогда возможно знаете, что мнений и удивительных идей было много: от желания отправить вас рубить лес до петиции с требованием сборную распустить и собрать новую.

    — Конечно, я про это слышал, знаю, что это придумал человек, который признался, что в футболе не разбирается. Но он вправе делать все, что посчитает нужным. Раз собирает подписи — хорошо, пусть собирает. Не устраивают его игроки сборной — опять же, его право. Посмотрим, чего он добьется. Может быть, действительно нас всех распустят и соберут новую сборную? Будет ли он и те, кто эту петицию подписал, счастлив в таком случае? Не знаю.

    — Еще одна идея — товарищеский матч любителей против вас.

    — Про это тоже читал, да. Что тут сказать? Я в этом принимать участия не собираюсь. Что они хотят доказать? И зачем, как многие, говорить, что из провинции нельзя никуда пробиться? Кто хочет, тот пробьется. Я из Нижнего Тагила, даже из маленького поселка. Приезжайте туда и посмотрите, откуда я вышел.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2016 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51

      петр1975 19 июля 2016, 22:51

      Слыш защитник. Эту петицию подписали бы и на 20% больше мы пытались но было заблокировано. Что до самой петиции даже те мужики и парни которые играют после работы сыграли бы лучше чем "профессиАналы" поэтому если будут новые то это нормально, а эти пусть пробухивают остатки бабла. НЕ БРАТЬ НИКОГО!!!!!!!!!!! Только так научатся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 16 июля 2016, 05:33

      конечно стадо баранов будут рады ))) ведь самое то перед домашним ЧМ полностью менять состав. А на кого? ) Я реально в шоке, что у нас в стране столько полудурков конченных ))) Для болельщиков играют? Да вы быдлятина, а не болельщики. Нормальные болельщики в Германии, Испании. А вы тупое быдло, которое выплескивает свою агрессию на стадионах, на улицах, потому что неудачники по жизни и заняться больше нечем. Распустят они. Эти петиции идиотизм. Население страны почти 150 миллионов, петицию даже 1% не подписал. Безмозглые вы. Кого в сборную то брать? Ладно чиновников, тренера сменить. А футболистов то кого ставить? У нас есть кто-то лучше Кокорина или Смолова на данный момент, например? Или за 2 года внезапно появится у нас звезда мирового уровня? Куски вы бешеные )

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 > Алексей1988 19 июля 2016, 09:48

      полностью согласен

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      Олег1958 > Алексей1988 28 июля 2016, 10:19

      Баран это ты.И безмозглый к тому же, если считаешь Кокорина незаменимым.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Безиров Асланчик 15 июля 2016, 22:14

      Конечно будем!!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 15 июля 2016, 20:45

      надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 15 июля 2016, 19:30

      Игроки нынешней сборной устраивают всех, кроме болельщиков, для которых в принципе и играют в футбол, потому как они всем доказали что у них на первом месте личная "кормушка", а остальное глубоко по-боку.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 15 июля 2016, 19:00

      ....ну а по счет счастливы будут люди, или не счастливы - так это их выбор!!!...уверен, что 99% хочет как минимум сборную эту разогнать....а что наберут?...ну так это уже не важно!....важно, что те, кто придет в сборную, будут знать, что за честь страны нужно будет землю рыть!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2771

      волчарик > Саня БУБА 15 июля 2016, 19:42

      шейдаев показал отношение к сборной-лучше играть за азербайджан чем быть обосраным

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > волчарик 15 июля 2016, 21:02

      ....не берусь ни кого судить, но если шейдаев выбрал этот путь - значит он его путь!!!...главное, что бы он рвал жилы за азербайджан....тогда его будут уважать не только в баку!!!....при мудко ни шейдаеву, ни зуеву, ни панченко, ни кротову, ни даже могелевцу и набиуллину - нет места в составе сборной!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 15 июля 2016, 18:58

      ...ссыт не тока он, но и мудко!!!....он ни когда не допустит подобного матча!!!!....представляете, что будет в случае проигрыша (а оно так и будет) нашей "великой" сборной любителям????

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2771

      волчарик > Саня БУБА 15 июля 2016, 19:49

      зачем цирк то устраивать? выиграет сборная-никому ничего не докажет.выиграют любители,а чудеса иногда случаются-что одни займут места других? более реальный вариант-любители получат супер накачку от псевдопатриотов и переломают ноги сборникам

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > волчарик 15 июля 2016, 21:10

      ...та ты не пыли, пехота!!!...такому матчу ни когда не бывать...я уже сказал!!!...но заявление сделано и это важно!!!...любители поставили под сомнение уровень нашей сборной....и ни кто их за это не ругает, а значит все согласны с низким уровнем сборной! че тут не понять?....важно другое: резонанс в обществе пошел...и народ негодуэ в отношении мудко и тех, кто под ним...и это главное!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2771

      волчарик > Саня БУБА 15 июля 2016, 21:56

      болельщики которые смотрят именно футбол и так знали чем закончится евро для наших. к сожалению это наш уровень.а половина орущих.....один фанат зенита спросил почему витсель забивает меньше халка он ведь нападающий и стоит столько же

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      severs 15 июля 2016, 18:19

      А играть с любителями они просто ссут боятся обосратся перед начальством и Мутко . сыкуны они и все тут

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      severs 15 июля 2016, 18:17

      Нахер посылать всю сборную и мутко дебила с ними же лес ваоить или на новые земли снег с аэродрома чистить . и набрать новую сборную молодую у которых цель победа а ни сколько и на что потратить свой гонорар за так называемую игру. Оставить можно только Акинфеева он пока ещё может хотя хер знает на долго ли его хватит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      seawave > severs 15 июля 2016, 19:40

      Лодыгина выпускать надо, Акинфеев застоялся что-то, борется, красавчик,конечно, но нужны перемены, Юра имхо лучше стоит.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      kantimir07 > seawave 15 июля 2016, 20:50

      Лодыгин и так показал свою нетпрофессиональную игру в матчах с Францией и Чехией

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 июля 2016, 17:50

      То,что он с Нижнего Тагила-заметно.Думаю, Шатов не один х..ла с Нижнего Тагила.Многие игроки....А с любителями сыграть,суки,не отказывайтесь! И тренера своего ,елозящего анусом по скамейке ,не забудьте пригласить.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11