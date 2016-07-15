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    «Матч ТВ» приобрел права на показ АПЛ до 2019 года

    Спортивный холдинг «Матч ТВ» приобрел права на трансляцию матчей английской Премьер-лиги. Соглашение рассчитано на ближайшие три года и будет действовать до окончания сезона-2018/19.

    Тематические каналы «Матч ТВ» покажут турнир в полном объеме. Отдельные игры каждого тура будут транслироваться в эфире федерального канала.

    «В прошлом сезоне английская Премьер-лига подарила болельщикам самый захватывающий и непредсказуемый чемпионат последнего десятилетия, итогом которого стала историческая и незабываемая победа «Лестера» во главе с лучшим игроком сезона Джейми Варди, – сказала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.07.2016 12:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 16 июля 2016, 16:18

      Отлично!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 15 июля 2016, 15:37

      Только горлопаны коментаторы без них черданцев генич армянин(ловаш)розанов губернев иуда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 15 июля 2016, 14:03

      на вашем федеральном силуэт футболистов невозможно разглядеть, не говоря о лицах... Доводите до ума HD канал!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1049

      mig28 15 июля 2016, 13:52

      Отлично! Будем смотреть!

      1
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      Рейтинг: +19

      BOOSMEN12 15 июля 2016, 13:26

      Хоть какой-то позитив

      2
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      Рейтинг: +132

      murakami777 15 июля 2016, 13:24

      good

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 15 июля 2016, 12:59

      Новость хорошая, на первый взгляд. Но, просуществует ли столько времени "Матч ТВ"?

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 15 июля 2016, 12:59

      замечательная новость!!!не ожидал)

      1
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      Рейтинг: +18

      GEV15 15 июля 2016, 12:58

      нормас

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 июля 2016, 12:32

      Вот это хорошая новость, спасибо Канделаки. А то я НТВ смотреть не могу, тошнит от этой поганки.

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