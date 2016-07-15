«Матч ТВ» приобрел права на показ АПЛ до 2019 года

Спортивный холдинг «Матч ТВ» приобрел права на трансляцию матчей английской Премьер-лиги. Соглашение рассчитано на ближайшие три года и будет действовать до окончания сезона-2018/19.

Тематические каналы «Матч ТВ» покажут турнир в полном объеме. Отдельные игры каждого тура будут транслироваться в эфире федерального канала.

«В прошлом сезоне английская Премьер-лига подарила болельщикам самый захватывающий и непредсказуемый чемпионат последнего десятилетия, итогом которого стала историческая и незабываемая победа «Лестера» во главе с лучшим игроком сезона Джейми Варди, – сказала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.