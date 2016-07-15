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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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«Матч ТВ» приобрел права на показ АПЛ до 2019 года

15 июля 2016, 12:22
13

Спортивный холдинг «Матч ТВ» приобрел права на трансляцию матчей английской Премьер-лиги. Соглашение рассчитано на ближайшие три года и будет действовать до окончания сезона-2018/19.

Тематические каналы «Матч ТВ» покажут турнир в полном объеме. Отдельные игры каждого тура будут транслироваться в эфире федерального канала.

«В прошлом сезоне английская Премьер-лига подарила болельщикам самый захватывающий и непредсказуемый чемпионат последнего десятилетия, итогом которого стала историческая и незабываемая победа «Лестера» во главе с лучшим игроком сезона Джейми Варди, – сказала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Источник: «Матч ТВ»
Англия. Премьер-лига
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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kykyi
1468575147
Вот это хорошая новость, спасибо Канделаки. А то я НТВ смотреть не могу, тошнит от этой поганки.
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GEV15
1468576714
нормас
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MU-fanatic
1468576750
замечательная новость!!!не ожидал)
Ответить
multiscan
1468576751
Новость хорошая, на первый взгляд. Но, просуществует ли столько времени "Матч ТВ"?
Ответить
murakami777
1468578276
good
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BOOSMEN12
1468578389
Хоть какой-то позитив
Ответить
mig28
1468579961
Отлично! Будем смотреть!
Ответить
ruverzema29rus
1468580621
на вашем федеральном силуэт футболистов невозможно разглядеть, не говоря о лицах... Доводите до ума HD канал!!!
Ответить
Vasilii1958
1468586269
Только горлопаны коментаторы без них черданцев генич армянин(ловаш)розанов губернев иуда
Ответить
Marvianu
1468675134
Отлично!
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