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    Ласина Траоре: «Удивила неудача сборной России на Евро-2016, ведь у нее были козыри»

    Нападающий «Монако» Ласина Траоре, на правах аренды перешедший в ЦСКА, удивлен выступлением сборной России на Евро-2016. Напомним, российская национальная команда не сумела преодолеть групповой этап, заняв в квартете В последнее место.

    – Вы наверняка следили за прошедшим чемпионатом Европы?

    – Каждый день. Болел за три сборные – Португалии, Франции и России. Удивила неудача российской сборной. Ведь у нее были козыри.

    – Какие же? В стране ведь маловато игроков высокого класса.

    – Но они есть! Очень порадовался за Смолова, когда узнал, что он с 20 голами стал лучшим бомбардиром российского чемпионата. У него в «Анжи» не хватало игрового времени, но я всегда говорил, что это мастер, который со временем проявит себя. Приятно было видеть его в составе сборной.

    – Да только болельщикам ее выступление удовольствия не доставило.

    – У России была непростая группа. К тому же в современном футболе решают не только талант и техника. Есть еще удача. Видели, как прошли турнирный путь португальцы? Все матчи, можно сказать, на равных провели – и вдруг чемпионы. Никто не ожидал. Я же верил в Криштиану Роналду, фанатом которого являюсь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2016 00:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 15 июля 2016, 16:46

      Береза был тайным козырем,но не фартануло забивать на последних минутах все матчи.....((((блеее конченыые....

      0
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      Рейтинг: +11

      Bunakusik 15 июля 2016, 13:10

      Не команда - а сплошные козыри!)))

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 15 июля 2016, 08:30

      Я так и не увидел ни одного козыря сборной России. А группа была одна из самых простых.

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