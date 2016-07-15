Кокорин вернется в состав «Зенита» после окончания сбора в Швейцарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин присоединится к первой команде после общекомандного сбора в Швейцарии, который закончится 20 июля.

Напомним, на данный момент форвард тренируется в составе «Зенита-2», куда он был сослан из-за инцидента, который произошел с футболистом в отпуске. Вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым нападающий за одну ночь в Монте-Карло приобрел шампанского на 250 тысяч евро.