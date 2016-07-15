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    Кокорин вернется в состав «Зенита» после окончания сбора в Швейцарии

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин присоединится к первой команде после общекомандного сбора в Швейцарии, который закончится 20 июля.

    Напомним, на данный момент форвард тренируется в составе «Зенита-2», куда он был сослан из-за инцидента, который произошел с футболистом в отпуске. Вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым нападающий за одну ночь в Монте-Карло приобрел шампанского на 250 тысяч евро.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.07.2016 00:01
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 18 июля 2016, 20:55

      Если откинуть всЮ неприязнь к Кокорину,то с Кержачем они бомбической силой . В случаи если Коку снова на фланг не сошлют ,как на Евро. Как было видно в последнем матче со Спортингом ,Дзюба в данную схему ни как не проходит. Скорости у него просто,а столб он и в Африке столб.

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 16 июля 2016, 22:13

      Вы все мягкие людишки!!! надо собирать голоса за расстрел этих с позволения сказать футболистов. Расстрелять на красной площади, что бы другим не повадно было...

      -1
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      Рейтинг: +281

      serhz 16 июля 2016, 11:33

      Вот так у нас всё и делается ! поорали , гневно клеймили ,призывали к справедливому наказанию !! --и всё ! --прошла неделя и это ЧМО бездарное снова в команде , снова те же бешеные монеты , ни за что ! -снова полезем в сборную ! - и снова страна получит свою долю стыда и позора ,но таким козлам эти понятия как мы убедились - не ведомы !

      2
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      Рейтинг: +94

      Виталич 15 июля 2016, 13:52

      а кому он нах..нужен..пускай в зените проявляет себя..он не бесталанный..

      -1
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      Рейтинг: +122

      serginho8 15 июля 2016, 10:14

      неужели его еще и в сборку вызовут потом..
      ноунейм с з.п в 3.5 млн.......ужс

      -1
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 15 июля 2016, 08:54

      уходи и не возвращайся !!!!
      :))))

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      Рейтинг: +368

      mik1954 15 июля 2016, 08:53

      Держать игрока с такой зарплатой в дубле расточительно...

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 15 июля 2016, 08:24

      Бедный Кокорин, хорошо, что эта недельная жесть для него закончилась. Гоу дальше бухать.

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 15 июля 2016, 08:17

      безвольные клубы - безвольные игроки..

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июля 2016, 08:09

      это и есть усиление Зенита ведь никого не могут купить даже деньги есть никто не хочет к нам ехать

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