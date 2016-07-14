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    Фрайдей выбрал АЗ вместо «Спартака»

    Нападающий «Лиллестрема» Фред Фрайдей вряд ли сможет в будущем сезоне проявить себя в российском чемпионате – об интересе к его персоне со стороны столичного «Спартака» стало известно ранее. Футболист близок к переходу в голландский АЗ. 21-летний нигериец согласовал условия личного контракта с командой из Алкмара. Дело осталось в урегулировании нюансов между клубами. Сумма трансфера составит около миллиона евро.

    Кроме «Спартака» в его услугах также проявляла заинтересованность «Герта». За свою карьеру в «Лиллестреме» Фрайдей провел 59 матчей. В них он забил 22 гола.

    Источник: Voetbal International

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    14.07.2016 15:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3414

      AZ 15 июля 2016, 00:07

      все правильно... в топку "губителей талантов"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 июля 2016, 17:21

      Он,что,глухой?Ему в Спартак предложили ! Как можно отказаться ?

      0
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      Рейтинг: -3

      acergu 14 июля 2016, 17:14

      Правильный выбор!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 14 июля 2016, 15:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Фрайдей оказался не Фраером.

      -6
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