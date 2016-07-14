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    Газизов: «Трансфер Зинченко – хорошая реклама Уфе, Башкортостану»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о работе клуба в текущее межсезонье, а также поедал подробности о переходе Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

    – Какие первые впечатления о работе Виктора Гончаренко?

    – Я знал, что нас ждет. Не зря мы хотели этого специалиста. И по человеческим качествам, и по профессиональным. То, что я ждал, и что вижу, совпало на сто процентов.

    Гончаренко очень прогрессивный. То, что он делает – последние методики современного футбола. То, что называется сегодня тотальным футболом. Направленным на более агрессивные, атакующие действия.

    – Задачи на сезон сформулировали?

    – Не буду озвучивать. Побеждать в каждом матче.

    – Главное событие лета для «Уфы» – продажа Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

    – Скажу, что «Манчестер Сити» даже не самый большой клуб, который обращался к нам. Но Саша выбрал этот вариант, и мы пошли навстречу игроку, чтобы показать остальным, что мы представляем не только интересы клуба, но и всех участников процесса. Показали, что умеем договариваться, вести переговоры.

    У нас сегодня есть предложения от, надеюсь, будущих звезд, которые могут открыться в нашей команде и принести пользу «Уфе».

    Это хорошая реклама Уфе, Башкортостану. В европейских СМИ переход Зинченко обсуждается гораздо активнее, чем в России. Если в газете рядом соседствуют публикации о трансферах Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед» и Зинченко из «Уфы»… Ну, извините (улыбается).

    – Позиция нападающих теперь самая дефицитная у «Уфы».

    – Да, но в течение недели мы подпишем игрока этого амплуа.

    – Сколько игроков планируете подписать до начала сезона?

    – Может быть, троих.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    14.07.2016 14:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +988

      опус 2 14 июля 2016, 16:22

      Удачи !

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