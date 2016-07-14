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    Витсель определится с новым клубом после того, как выйдет из отпуска

    Хавбек «Зенита» Аксель Витсель станет игроком «Интера» после того, как выйдет из отпуска. Источник также отмечает, что игрок может в последний момент выбрать переход в «Наполи».

    Ранее сообщалось, что руководители «Интера» уже успели провести переговоры с отцом бельгийца.

    Аксель Витсель в минувшем сезоне РФПЛ сыграл за «Зенит» 29 матчей, в которых забил три гола.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    14.07.2016 10:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июля 2016, 15:54

      все правильно делает ведь уже не молодой сейчас или никогда ведь следующий контракт будет уже за 30 и вряд ли потом можно выбить контракт на выгодных условиях

      -1
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 14 июля 2016, 12:24

      Зенит не подтвердил получения официальных предложений по Витселю от этих клубов, но заявил, что с ними переговоры ведутся. Что не исключает в последний момент финта ушами и ухода В., например, в Челси. В Зените он точно не останется, парень честолюбивый.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 июля 2016, 11:32

      Витсель-одуванчик, определись наконец, в какой клуб ты переходишь?

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 июля 2016, 10:57

      Банифаций уже задолбал всех своими определениями... Как девочка, дам, не дам. Бабки у них на первом месте,а не игра и команда

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > acer2003 14 июля 2016, 11:00

      синитовская школа-кто больше подаст , тому и ноги целовать будет

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > тётя ASYA 14 июля 2016, 11:11

      Это всегда так.Кто даст,того и целуют

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