Витсель определится с новым клубом после того, как выйдет из отпуска

Хавбек «Зенита» Аксель Витсель станет игроком «Интера» после того, как выйдет из отпуска. Источник также отмечает, что игрок может в последний момент выбрать переход в «Наполи».



Ранее сообщалось, что руководители «Интера» уже успели провести переговоры с отцом бельгийца.



Аксель Витсель в минувшем сезоне РФПЛ сыграл за «Зенит» 29 матчей, в которых забил три гола.