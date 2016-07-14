Моуринью: «Ибрагимович может показаться высокомерным, но это не так»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своем отношении к нападающему команды Златану Ибрагимовичу. Напомним, что ранее португалец и швед вместе работали в «Интере».



«Описать Ибрагимовича в трех словах? Златан – победитель, бомбардир и весельчак. Этого человека нужно понимать. Он очень веселый парень. Если вы его не знаете, он может показаться вам немного высокомерным. На самом деле он забавный парень. Очень рад, что мы смогли его заполучить, а он, очевидно, рад работать со мной», — сказал Моуринью.