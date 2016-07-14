Джаккерини близок к переходу в «Наполи»

Хавбек «Сандерленда» Эмануэле Джаккерини, отыгравший прошлый сезон на правах аренды в «Болонье», может стать игроком «Наполи».

По информации Gianlucadimarzio.com, руководство клуба из Неаполя готово заплатить за 31-летнего игрока сборной Италии 1,5 миллиона евро, а расчет с англичанами должен произойти до конца лета.

Ожидается, что футболист подпишет с «Наполи» 3-летний контракт и будет получать 1,6 миллиона евро в год.