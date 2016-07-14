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    Джаккерини близок к переходу в «Наполи»

    Хавбек «Сандерленда» Эмануэле Джаккерини, отыгравший прошлый сезон на правах аренды в «Болонье», может стать игроком «Наполи».

    По информации Gianlucadimarzio.com, руководство клуба из Неаполя готово заплатить за 31-летнего игрока сборной Италии 1,5 миллиона евро, а расчет с англичанами должен произойти до конца лета.

    Ожидается, что футболист подпишет с «Наполи» 3-летний контракт и будет получать 1,6 миллиона евро в год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2016 07:30
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Jes 14 июля 2016, 09:52

      Вот за сколько покупают и сколько платят звездам... и нашим бревнам в 5 раз больше ... спрашивается - ЗА ЧТО ??

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