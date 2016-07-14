Шишкин: «Все покажут первые матчи чемпионата»

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин пообщался с журналистами после ничьей в товарищеском матче с «Лорьяном» (1:1), которая прошла в рамках предсезонного сбора в Австрии.



«Вчера из-за ливня не было тренировки. Сегодня из-за погоды на грани срыва оказался матч, но в итоге нашли запасное поле. Конечно, поле тяжелое, но играть на нeм можно. Хорошо, что матч состоялся.



Что касается сборов, мы часто готовимся к сезону в Австрии. Здесь комфортно и привычно. Делаем все, что и раньше. Свободного времени почти нет, но даже если и появляется, делать здесь особо нечего. Если завтра будет одна тренировка, значит появится больше времени на отдых.



Сказать, на сколько процентов мы готовы к сезону, сложно. Все покажут первые матчи чемпионата. Но у нас все идет по плану», — сказал футболист.