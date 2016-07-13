Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колыванов: «Хорошо отношусь к натурализации Фернандеса, он точно поможет сборной России»

    Экс-форвард сборной России и бывший наставник «Уфы» Игорь Колыванов отметил, что видит только положительные моменты в натурализации защитника ЦСКА Марио Фернандеса. Напомним, сегодня 25-летний игрок красно-синих получил паспорт гражданина РФ.

    «Положительно отношусь к натурализации Марио Фернандеса, ведь среди правых защитников он один из сильнейших в Европе. Раз не вызывает Бразилия, пускай играет тогда за нас. Мне Фернандес нравится, и для российской сборной будет настоящим помощником. Быстрый и техничный защитник, успевающий классно сыграть в обороне и подключиться к атаке. Абсолютно точно он поможет сборной.

    Потихоньку Марио Фернандес выучит русский язык. Основные термины он наверняка уже знает, просто стесняется использовать. А так, хочется, чтобы легионеры, приезжающие в Россию, язык все-таки учили. У нас, когда приглашали играть в заграничные чемпионаты, изучение местного языка было обязательным», – подчеркнул Колыванов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2016 23:38
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 14 июля 2016, 09:27

      Хороший футболист...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 14 июля 2016, 09:04

      Поздравляю Марио...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +817

      Пельш 1 14 июля 2016, 06:44

      Сразу возникает вопрос-ЧЕМ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 13 июля 2016, 23:48

      с чего это вдруг он один из сильнейших в европе

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11