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    Симонян: «Поздравляю Фернандеса с получением гражданства и желаю ему выступать за сборную России»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян поздравил защитника ЦСКА Марио Фернандеса с получением гражданства РФ и пожелал 25-летнему игроку попасть в состав национальной российской команды.

    «Я поздравляю Марио Фернадеса с получением российского гражданства и желаю ему выступать за сборную России. Раз он получил российское гражданство, какой же он тогда легионер в Премьер-лиге? Точно пока не готов сказать, будет ли этот вопрос поднят на ближайшем исполкоме РФС», – сказал Симонян.

    Напомним, Фернандес перебрался в ЦСКА из «Гремио» в мае 2012-го года. На его счету одна товарищеская встреча за сборную Бразилии. Таким образом, по правилам ФИФА футболист имеет право выступать за другую национальную команду в официальных матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2016 19:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 13 июля 2016, 22:27

      Если уже такие старожилы, прожившие жизнь в СССР одобряют натурализацию и не верят в сборную, то это товарищи, катастрофа.

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