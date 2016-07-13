Бывший врач «Локомотива»: «От Смородской не услышал даже «спасибо». Обидно – 22 года отдал команде»

Бывший врач «Локомотива» Савелий Мышалов, проработавший в московском клубе 22 года, рассказал о своем уходе из стана железнодорожников.

– Как расстались с «Локомотивом»?

– У меня, как и у многих сотрудников клуба, контракт был до 30 июня. Обычно вызывали в отдел кадров, писал заявление – и продлевали договор. А тут – тишина. Потом вдруг звонок: «Савелий Евсеевич, подпишите обходной лист…» Вот и все.

– Вам что-нибудь объяснили?

– Нет! В том-то и дело… От Смородской не услышал даже «спасибо». Обидно – все-таки 22 года отдал «Локомотиву». Может, кто-то ее накрутил? Будто косой прошлась! Уволила двух врачей из футбольной школы, тренера-реабилитолога Артура Савельева, которого сразу же пригласили в «Динамо». За пару лет до этого также внезапно рассталась с Александром Родионовым. Прекрасный доктор, он и заменил меня в основном составе.