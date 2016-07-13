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    Шевченко в сборной Украины будут помогать Рианчо, Малдера и Тассотти

    Андрей Шевченко, который вероятнее всего возглавит сборную Украины в ближайшее время, рассматривает экс-тренера киевского «Динамо» Рауля Рианчо в качестве своего помощника. Еще один претендент на должность ассистента, который будет заниматься анализом игры – Андреа Малдера. Кроме того, известно о договоренности Шевченко с Мауро Тассотти. Спортивным директором сборной станет Евгений Красников.

    Имя нового наставника украинской сборной будет названо 15 июля.

    Источник: ua.tribuna

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    13.07.2016 09:57
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    Комментарии7
    ...
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 13 июля 2016, 18:08

      Вот вам и намек со стороны Хохломы.
      Гл.тренером хоть семака,хоть газзаева-мамаева,хоть черта лысаго,
      но главное ,чтобы в помочниках были люди рангом не ниже Моуриньо ,Гвардиолы и тд...

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июля 2016, 12:34

      Будут помогать?

      Этому чудаку ничто не поможет.

      1
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 13 июля 2016, 12:07

      фу-зачем сюда совать новости про уКРАИНУ?(((((

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > AtticusFinch 13 июля 2016, 12:37

      Поддерживаю.

      Хотя, может быть они громадные деньги на пиар тратят?
      Оплатили журналистам услуги по постоянному напоминанию своей херни?

      Ничем другим объяснить не получается.

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 13 июля 2016, 10:21

      Андрюша,удачи!!!

      -2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Ronaldinho R10 13 июля 2016, 12:38

      Какая удача?

      Он украинец, что означает неудачник по определению.

      -2
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > ФК Зенит всея Руси 14 июля 2016, 05:34

      Неудачник - лучший бомбардир Милана в истории,один из лучших бомбардиров ЛЧ,обладатель Золотого мяча,Великий форвард,один из лучших футболистов современности,А неудачник это тот,кто по национальному признаку определяет степень везения.А ну ка марш делать д/з на лето! А то мамка комп заберет,а классуха по шее в сентябре надает.

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