Шевченко в сборной Украины будут помогать Рианчо, Малдера и Тассотти

Андрей Шевченко, который вероятнее всего возглавит сборную Украины в ближайшее время, рассматривает экс-тренера киевского «Динамо» Рауля Рианчо в качестве своего помощника. Еще один претендент на должность ассистента, который будет заниматься анализом игры – Андреа Малдера. Кроме того, известно о договоренности Шевченко с Мауро Тассотти. Спортивным директором сборной станет Евгений Красников.

Имя нового наставника украинской сборной будет названо 15 июля.