Шевченко в сборной Украины будут помогать Рианчо, Малдера и Тассотти

Вот вам и намек со стороны Хохломы.
Гл.тренером хоть семака,хоть газзаева-мамаева,хоть черта лысаго,
но главное ,чтобы в помочниках были люди рангом не ниже Моуриньо ,Гвардиолы и тд...
Андрей Шевченко, который вероятнее всего возглавит сборную Украины в ближайшее время, рассматривает экс-тренера киевского «Динамо» Рауля Рианчо в качестве своего помощника. Еще один претендент на должность ассистента, который будет заниматься анализом игры – Андреа Малдера. Кроме того, известно о договоренности Шевченко с Мауро Тассотти. Спортивным директором сборной станет Евгений Красников.
Имя нового наставника украинской сборной будет названо 15 июля.