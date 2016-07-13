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    Эвра поблагодарил Францию за поддержку

    Защитник сборной Франции Патрис Эвра выразил слова благодарности фанатам за поддержку на Евро-2016, где его команда заняла второе место, уступив в финале Португалии в дополнительное время (0:1).

    «После проигрыша в финале люди задаются вопросом, почему я извиняюсь. Потому, что я победитель. То, что мы упустили трофей в последний момент, доставляет мне боль. Но не нужно забывать, что мы все еще находились в сложной террористической обстановке. Были нападения во Франции. Я видел фотографии из фан-зон. Тем не менее, французы свободно выражали свою радость, гордились, что являются французами. Так что на самом деле мы выиграли все. Сборная Франции оказала услугу своей стране. Именно по комментариям фанатов я это понял. Спасибо всем», – сказал Эвра.

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    Источник: Instagram

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    13.07.2016 08:42
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