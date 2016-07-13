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    Мутко готов встретиться с авторами петиции о роспуске сборной России

    Президент РФС Виталий Мутко признал, что готов встретиться с авторами петиции за роспуск сборной России.

    «Конечно, мы обсудим ее, я готов встретиться с авторами этой петиции. Люди на сегодня недовольны качеством игры, отсутствием самоотдачи, после этого, конечно, надо формировать будущую сборную, но инопланетяне сюда не прилетят.

    Мы можем сформировать команду из игроков РФПЛ, прерогатива на это будет у нового главного тренера. Надеюсь, он учтет реакцию болельщиков на поведение некоторых наших футболистов, а также их самоотдачу на чемпионате Европы и будет формировать новую сборную.

    С другой стороны, эту критику можно рассматривать как поддержку, эти люди, что подписали петицию, неравнодушны к футболу, и если сделаем правильные выводы, то они станут базой, которая даст поддержку обновленной команде», — сказал Мутко.

    Напомним, что данная петиция собрала уже около 900 тысяч подписей.

    Источник: Интерфакс

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    13.07.2016 06:01
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 15 июля 2016, 12:50

      пущай сыграют с "непрфессионалами"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 июля 2016, 12:23

      Снайпер нужен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > vladimir-7 13 июля 2016, 13:44

      Может, Смолову и поручить?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 13 июля 2016, 11:49

      Мутко нужно подать в отставку!

      3
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 13 июля 2016, 10:48

      Замутил Мутко миниатюру...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 июля 2016, 09:52

      Походу точно в штаны карбит попал и стул закачался. И с легкоатлетами сразу же пусть встретиться. А то оторвался от реальности.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      nblx 13 июля 2016, 09:49

      Тыб сначала с кукушкой которая у тебя в башке гнездо свила встретился. Позорное исчадие приисподни!

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 июля 2016, 09:15

      Пока болелы не отловят его и не скормят бездомным собакам,так и будет отбрёхиваться.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 13 июля 2016, 08:46

      Я надеюсь автор петиции тебе доходчиво, с чувством, с толком, с расстановкой объяснит, что Вам, господин Хороший, пора валить с должности.

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 июля 2016, 08:03

      Народ требует отставки Мудко от всех должностей, связанных со спортом
      и в частности с футболом. Ты, это слышишь, Мудко. Уходи сам, присоска.

      8
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 13 июля 2016, 06:25

      Здесь один выбор. Отставка главного виновника во всем происходящем- мудко.

      2
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