Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Вест Хэм» не готов платить Бакке пять миллионов в год

    Нападающий «Милана» Карлос Бакка пока не может согласовать с «Вест Хэмом» условия личного контракта. Колумбиец хочет получать пять миллионов евро в год, в то время как «молотобойцы» готовы платить ему четыре миллиона.

    Отметим, что между клубами уже есть договоренность о трансфере 29-летнего игрока, сумма которого составит 30 миллионов евро. Бакка, в свою очередь, ожидает предложения от «Валенсии» или «Атлетико», чтобы вернуться в Примеру, откуда он и перебрался в Италию.

    В прошлом розыгрыше Серии А на счету Бакки 18 забитых мячей и две голевые передачи в 38 матчах.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2016 20:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11