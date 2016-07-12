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    Форвард «Лестера» может продолжить карьеру в «Суонси»

    Нападающий «Лестера» Леонардо Ульоа, по всей вероятности, покинет «лисов» в нынешнее межсезонье. Аргентинец на видит перспективы в нынешнем клубе и принял решение сменить прописку для получения регулярной игровой практики.

    Одним из претендентов на 29-летнего игрока на данный момент является «Суонси», который видит в форварде чемпиона Англии замену Бафетимби Гомису, чей уход, скорее всего, является уже решенным делом. На портале Transfermarkt ценник на Ульоа составляет восемь миллионов евро.

    В минувшем розыгрыше АПЛ аргентинец принял участие в 28 встречах, отметившись шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    12.07.2016 19:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 13 июля 2016, 04:25

      Хороший нападающий! Удачи ему

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