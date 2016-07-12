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    «Анжи» подпишет защитника «Бордо»

    Защитник «Бордо» Седрик Ямбере продолжит свою карьеру в «Анжи». Сегодня футболист приедет на сбор махачкалинской команды в Австрию.

    Отметим, в прошлом сезоне Ямбере сыграл в 27 матчах Лиги 1, в которых забил три мяча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2016 18:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 12 июля 2016, 23:07

      Анжи возрождается?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 июля 2016, 22:03

      Анжи в этом году составит хорошую конкуренцию лидерам РФПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Krestnikov25 12 июля 2016, 21:02

      Миллион, миллион долларов США, миллион, миллион, и жизнь будет хороша

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 12 июля 2016, 19:10

      Это серьезно.

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