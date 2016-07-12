«Анжи» подпишет защитника «Бордо»

Защитник «Бордо» Седрик Ямбере продолжит свою карьеру в «Анжи». Сегодня футболист приедет на сбор махачкалинской команды в Австрию.

Отметим, в прошлом сезоне Ямбере сыграл в 27 матчах Лиги 1, в которых забил три мяча.