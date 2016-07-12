«Анжи» подпишет защитника «Бордо»

Анжи возрождается?
Защитник «Бордо» Седрик Ямбере продолжит свою карьеру в «Анжи». Сегодня футболист приедет на сбор махачкалинской команды в Австрию.
Отметим, в прошлом сезоне Ямбере сыграл в 27 матчах Лиги 1, в которых забил три мяча.
Защитник «Бордо» Седрик Ямбере продолжит свою карьеру в «Анжи». Сегодня футболист приедет на сбор махачкалинской команды в Австрию.
Отметим, в прошлом сезоне Ямбере сыграл в 27 матчах Лиги 1, в которых забил три мяча.
Анжи возрождается?
Анжи в этом году составит хорошую конкуренцию лидерам РФПЛ.
Миллион, миллион долларов США, миллион, миллион, и жизнь будет хороша
Это серьезно.