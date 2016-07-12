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    Соса уходит из «Бешикташа» из-за терактов в Стамбуле

    Полузащитник «Бешикташа» Хосе Соса принял решение покинуть клуб после теракта в аэропорту Стамбула, в результате которого погибли 40 человек, а более 200 получили ранения.

    «Последний теракт был очень близок к моей семье, и после случившегося мы решили уехать из Стамбула. У меня две дочери, и я хочу быть уверенным в их безопасности.

    Благодарен «Бешикташу» за эти два года. Я уже обратился в клуб и рассказал руководству о своем решении уйти», – заявил Соса.

    Напомним, интерес к аргентинцу проявляет «Милан». Ранее клубы провели переговоры и пока не смогли согласовать сумму трансфера.

    Источник: The Sun

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    12.07.2016 17:44
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