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Бубнов: «Российский футбол – это способ отмывания денег»

12 июля 2016, 09:37
9

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов рассказал о том, с чего, по его мнению, нужно начинать развитие российского футбола.

«Сначала надо сделать футбол бесплатным. Ведь есть западный опыт. Немцы сделали так, что любительский футбол полностью финансируется государством. Они вложили средства в подготовку тренерских кадров. Немцы уже дошли до детских садов. Если говорить о сборной и пути, который выбрал Мутко с натурализацией иностранцев, то это путь в тупик. В первую очередь надо своих детей обучать. Мы же пришли к абсурду по стоимости игроков и их зарплатам, которых они не стоят. Они в принципе этих денег получать не должны.

Я за потолок зарплат или как иначе он называется – финансовый регламент. Уникальными наших игроков делает не лимит, а система и их агенты. Все эти закрытые бюджеты, закрытые сделки, откаты, комиссионные агентов. Это так называемая отмывка бюджетных денег. Те же ЦСКА и «Зенит» хотя и называются частными клубами, но финансируются государственными структурами. В ЦСКА вообще до сих пор непонятно, кто его владелец – все в офшорах спрятано. Российский футбол – это способ отмывания денег, их не зарабатывание, а воровство», – сказал он.

Россия Бубнов Александр
Комментарии (9)
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Bekkz
1468306809
Рыба гниет с головы
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vladimir-7
1468307061
А, как в Спартаке, Динамо, Локомотиве и вообще в РФПЛ?
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vladimir-7
1468307790
Сначала нужно выбрать достойных Министра спорта и Президента РФС. Затем в состав этих организаций набрать специалистов по спорту и футболу, в частности. А, то какого-то "специалиста" по футболу Лебедева устроил папа Жириновский.
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yorgenbarenz
1468311808
Александр молодец! Лишь бы не убили его большие патриоты от спорта...гм.
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zadira56
1468312916
Даже не верится,что Бубнов такие правильные слова знает)
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Sergh4
1468319510
Вот это в точку попал!
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Обер-КанцлерЪ
1468323870
Во как, а Мутко хоть в глаза ссы ...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1468341309
Судьбу российского футбола решают люди , в присутствии которых просто невежливо быть талантливым.
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