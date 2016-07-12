Бубнов: «Российский футбол – это способ отмывания денег»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов рассказал о том, с чего, по его мнению, нужно начинать развитие российского футбола.



«Сначала надо сделать футбол бесплатным. Ведь есть западный опыт. Немцы сделали так, что любительский футбол полностью финансируется государством. Они вложили средства в подготовку тренерских кадров. Немцы уже дошли до детских садов. Если говорить о сборной и пути, который выбрал Мутко с натурализацией иностранцев, то это путь в тупик. В первую очередь надо своих детей обучать. Мы же пришли к абсурду по стоимости игроков и их зарплатам, которых они не стоят. Они в принципе этих денег получать не должны.



Я за потолок зарплат или как иначе он называется – финансовый регламент. Уникальными наших игроков делает не лимит, а система и их агенты. Все эти закрытые бюджеты, закрытые сделки, откаты, комиссионные агентов. Это так называемая отмывка бюджетных денег. Те же ЦСКА и «Зенит» хотя и называются частными клубами, но финансируются государственными структурами. В ЦСКА вообще до сих пор непонятно, кто его владелец – все в офшорах спрятано. Российский футбол – это способ отмывания денег, их не зарабатывание, а воровство», – сказал он.