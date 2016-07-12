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    Жирков: «Правильно поступил, не поехав на Евро-2016»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков считает, что решение пропустить Евро-2016 оказалось верным.

    «Я, бывало, выходил и играл с травмой. Например, с оторванной мышцей. Но травма ахилла – это не какой-то мышечный спазм или что-то подобное, с чем можно играть. С этим не шутят. Широков чемпионат мира именно из-за этого пропустил.

    Расстроился ли я, что не поехал во Францию? Конечно. Осознать и самому сказать тренеру, что ты пропускаешь такой турнир, – это сложно. Но я думаю, что все-таки поступил правильно. Сейчас спокойно готовлюсь к сезону. Вроде бы проблема меньше дает о себе знать», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2016 08:56
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 14 июля 2016, 10:08

      Вот его там и не хватало.
      Флангово тупо навешивать не кому было.Должны же понимать

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 июля 2016, 15:37

      Кому ты нужен такой?!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 13 июля 2016, 12:51

      не переживай в сборную и так уже тебя не возьмут.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Трах- Тибетох 13 июля 2016, 06:39

      Умница только так и надо можешь выступить в полную силу выступай не можешь не чего там делать ни зря многие отказываются не готов умирать за сборную сиди дома не позорься

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 12 июля 2016, 18:27

      Тебя туда,днище,не взяли...не преувеличивай свою значимость.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 12 июля 2016, 13:43

      И совесть как бы чиста.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      Percent 12 июля 2016, 13:22

      все правильно Юра сделал!

      0
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 12 июля 2016, 13:04

      Отказаться играть за сборную это просто предательство.

      -1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > tanis 29 13 июля 2016, 13:35

      а на аве держать у себя нечто тогда что?)

      0
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      Рейтинг: +1341

      Lilipyt > tanis 29 15 июля 2016, 00:12

      Он не просто так отказался от европейского турнира. После получения травмы ахилла, Жирков не успел восстановиться, из-за чего он был вынужден пропустить ЧЕ.

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 12 июля 2016, 10:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А кто Жиркова приглашал?

      -6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июля 2016, 10:35

      не испачкался в г*вне

      6
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