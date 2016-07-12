Карпин: «Кокорин с Мамаевым и по ходу сезона ходят в клубы»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин считает, что не стоит оценивать всех российских футболистов по поступкам Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Лучше всем игрокам уехать за границу. Даже тем игрокам, которым за тридцать лет. По интервью Слуцкого понятно, что нет претензий к футболистам, которым за 35 лет. Они – поколение, которое воспитывалось без лимита и привыкло бороться. Для них проиграть не так просто. Поэтому не стоит говорить, что все такие же, как Мамаев и Кокорин. Они посидели в отпуске в клубе. Они и по ходу сезона в клуб ходят», – заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».