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    «Динамо» заявит Денисова после медосмотра, Погребняк – под вопросом

    Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал отсутствие полузащитника Игоря Денисова и нападающего Павла Погребняка в заявке команды на первенство ФНЛ.

    «Денисов еще не прошел медицинского обследования. После того, как это произойдет, он будет внесен в заявку.

    Что касается Погребняка, то, учитывая уровень амбиций и мастерства футболиста, клуб определяется с его игровым будущим. В случае, если он останется в команде, то будет дозаявлен», – отметил Орещук.

    Напомним, в понедельник «Динамо» стартовало в ФНЛ с разгромной победы над «Тюменью» (3:0).

    Источник: ТАСС

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    12.07.2016 00:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 июля 2016, 10:15

      "уровень амбиций и мастерства футболиста" - хорошо потроллил )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 12 июля 2016, 08:43

      У Денисова найдут лишний вес и оштрафуют.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 июля 2016, 07:13

      Выйдут или нет в премьер лигу?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 12 июля 2016, 06:01

      что-то в этом темное

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 12 июля 2016, 05:53

      Мастерства уже особо нет, одни амбиции.

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