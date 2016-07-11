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    Хольмен: «Разница между ФНЛ и Премьер-лигой не так уж и велика»

    Защитник «Динамо» Себастьян Хольмен прокомментировал разгромную победу команды над «Тюменью» (3:0) в 1-м туре первенства ФНЛ.

    «Разница между ФНЛ и РФПЛ не так уж и велика. Мы играем против других команд, но все равно должны выкладываться на максимум. Сегодня мы сыграли неплохо. Всегда приятно начать чемпионат с такой воодушевляющей победы. Цель на сезон — выиграть ФНЛ. «Динамо» — великий клуб. И конечно же, цель каждого игрока — вернуться в РФПЛ. Приход Сапеты, Белорукова и Панченко пойдет нам на пользу. Они хорошие парни и футболисты. Это самое главное.

    Не уверен, что могу сравнить ФНЛ и Суперлигу Швеции, я сыграл здесь только одну игру. Шведский футбол действительно силовой, так что, возможно, эти две лиги и похожи», – заявил Хольмен.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.07.2016 23:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 июля 2016, 10:03

      Так зачем платить больше?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      disel999999 12 июля 2016, 05:44

      будет шанс еще и со 2м дивизионом сравните

      1
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