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Валуев: «Мы не можем удалить из сборной Кокорина и Мамаева»

11 июля 2016, 20:46
22

Известный боксер и депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.

«Петицию о роспуске сборной России подписали уже более 800 000 человек, они имеют на это полное право, но я не сторонник подобных действий, – отметил Валуев. – Хотя после выступления России на Евро я не нашел литературных слов для того, чтобы выразить эмоции. В петиции предлагают расформировать, но не говорят о том, что дальше… Мы не сможем набрать новую команду с ноля.

Мне кажется, тренер должен быть нашим соотечественником, так как он будет заинтересован в конечном результате. Пока же нашей команде не хватает мастерства и настроя. Допустим, капитан сборной Германии Швайнштайгер опубликовал открытое письмо в Facebook, в котором извинился перед болельщиками, потому что даже полуфинал для немцев – поражение. Они максималисты, и это правильно.

Мы не можем удалить из сборной Павла Мамаева и Александра Кокорина, пока не вырастим им достойную замену. Необходимо больше слушать тренера и бороться. Вот точный рецепт того, что необходимо сделать, чтобы футболисты начали играть лучше и не повторили такого результата на чемпионате мира в 2018 году.

Необходимо запустить молодежь в обойму, привязать зарплаты и премиальные к успешному исходу игры, а также увезти игроков в лес, чтобы жены и дети их только по выходным навещали! Возможно, тогда им захочется работать на результат, на который не способен сытый и довольный спортсмен», – заявил Валуев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (22)
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Ris
1468259825
Валуев: «Мы не можем удалить из сборной Кокорина и Мамаева, мы можем увезти их в лес»
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Vasilii1958
1468260210
Еще один дутый боксер распиаренный мутко тявкает
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yorgenbarenz
1468261244
Умён,что и говорить !Сам-то что в лес не уехал перед одним боем ?..." Коля,он же ничэго нэ можэт...Ну,хочэш,я отпыжжу его прамо здэс?...Коля,ти пачэму нэ бьошь?...Коля,я уйду нах с рынга!"(тренер Валуева)
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Сергей Свояк
1468261741
Пиздец рецепт. Просто оставить всё как есть... Я хуею
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Антибиотик
1468262729
К чему все эти разговоры? Футболистов набирает Главный тренер, с него и нужно начать. С него спрос, поэтому только ему решать. А мы посмотрим, что будет дальше.
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Андрей Ермошин
1468262799
А почему нельзя удалить и забыть про этих прыщей? Возьмите любого молодого, перспективного игрока, результат будет на 3 порядка лучше.
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fakel-vrn
1468263484
тогда удалите мудко
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diktatop
1468266221
Швайнштайгер извинился за вылет в полуфинале. из наших ни кто кроме игоря и пары игроков не извинялись за поражение от словаков уэльса.... и соответственно позорного вылета с турнира... а почему мы бы не расфирмовать... на евро хорошо отыграл тока игорь ему отлично! на 4 набегали активностью и попытками тока комбаров глушаков и Головин( в свои 20 он много не сделал но старался) а остальные сидящие на миллионных контрактах просто от стояли минуты на поле.... а самедова не выпускали почти хотя в нем заряда было больше чем во всем основном составе P.S. Оставить 5 -6 человек а остальных в топку и набрать молодежь. и за игры сборной не платить а поощрят за хороший результат!
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Vasilii1958
1468294192
Валуев ты как боксер ни какой был все бегал от кличко а типер вякаиш иуда ты мог только охранника бить на стоянке
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Garrincha58
1468308854
кстати Широкову предлагают тепленькое место в подмосковном департаменте а нет чтобы ребятишкам передавать свой опыт глядишь толк был бы
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