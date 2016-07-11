Валуев: «Мы не можем удалить из сборной Кокорина и Мамаева»

Известный боксер и депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.

«Петицию о роспуске сборной России подписали уже более 800 000 человек, они имеют на это полное право, но я не сторонник подобных действий, – отметил Валуев. – Хотя после выступления России на Евро я не нашел литературных слов для того, чтобы выразить эмоции. В петиции предлагают расформировать, но не говорят о том, что дальше… Мы не сможем набрать новую команду с ноля.

Мне кажется, тренер должен быть нашим соотечественником, так как он будет заинтересован в конечном результате. Пока же нашей команде не хватает мастерства и настроя. Допустим, капитан сборной Германии Швайнштайгер опубликовал открытое письмо в Facebook, в котором извинился перед болельщиками, потому что даже полуфинал для немцев – поражение. Они максималисты, и это правильно.

Мы не можем удалить из сборной Павла Мамаева и Александра Кокорина, пока не вырастим им достойную замену. Необходимо больше слушать тренера и бороться. Вот точный рецепт того, что необходимо сделать, чтобы футболисты начали играть лучше и не повторили такого результата на чемпионате мира в 2018 году.

Необходимо запустить молодежь в обойму, привязать зарплаты и премиальные к успешному исходу игры, а также увезти игроков в лес, чтобы жены и дети их только по выходным навещали! Возможно, тогда им захочется работать на результат, на который не способен сытый и довольный спортсмен», – заявил Валуев.