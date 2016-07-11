Стали известны победители Фантазисты

«Бомбардир» подвел итоги конкурса прогнозов нового формата – Фантазиста, который был приурочен к финалу Евро-2016. Победителем стал пользователь IAmZlatan, который дал 13 правильных ответов и набрал 1520 баллов из 1860 максимально возможных. Ему достается модный плеер iPod Nano.

Второе место занял Безиров Асланчик с 11-ю правильными ответами и 1290 баллами рейтинга. Он получает футболку сборной Португалии. Третью строчку застолбил за собой Тони Монтана. Он всего 10 баллов уступил пользователю, который стал вторым – 1280 очков и 12 ответов, заполучив майку Франции. Отметим, что участник Haper также набрал 1280, но Тони Монтана отправил свои ответы раньше, поэтому и расположился в рейтинговой таблице выше.

50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. А попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

Сыграть Вконтакте

Скачать игру в Google Play

Скачать игру в App Store

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами до 15 июля. Напишите на bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста». В письме укажите свой ник и занятое место.

«Бомбардир» хочет узнать ваши впечатления о конкурсе нового формата. Делитесь своим мнением в комментарии о том, что понравилось, что надо будет еще доработать, а также хотели бы ли вы, чтобы Фантазиста проводилась и по другим матчам.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

1. Кто станет победителем ЧЕ-2016? – Португалия

2. Итоговый счет (за основное время матча без учета дополнительных таймов) – 0:0

3. На какой минуте будет забит первый гол? – 106-конец второго доп. тайма

4. Забьет ли игрок, который выйдет на замену? – Да

5. Что произойдет раньше: аут или угловой? – Аут

6. Роналду забьет со штрафного? – Нет

7. Какая команда первой нарушит правила? – Португалия

8. Какой частью тела будет нанесен первый удар в створ? – Головой

9. Будет автогол – Нет

10. Будет удаление – Нет

11. Дойдет ли матч до серии пенальти? – Нет

12. Какая команда будет больше владеть мячом? – Франция

13. Порвется форма – Нет

14. В течение матча пойдет дождь – Нет

15. На поле выбежит фанат – Да

16. В финале Евро-2016 сыграет сборная России – Нет