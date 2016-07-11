Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стали известны победители Фантазисты

11 июля 2016, 11:47
38

«Бомбардир» подвел итоги конкурса прогнозов нового формата – Фантазиста, который был приурочен к финалу Евро-2016. Победителем стал пользователь IAmZlatan, который дал 13 правильных ответов и набрал 1520 баллов из 1860 максимально возможных. Ему достается модный плеер iPod Nano.

Второе место занял Безиров Асланчик с 11-ю правильными ответами и 1290 баллами рейтинга. Он получает футболку сборной Португалии. Третью строчку застолбил за собой Тони Монтана. Он всего 10 баллов уступил пользователю, который стал вторым – 1280 очков и 12 ответов, заполучив майку Франции. Отметим, что участник Haper также набрал 1280, но Тони Монтана отправил свои ответы раньше, поэтому и расположился в рейтинговой таблице выше.

50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. А попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами до 15 июля. Напишите на bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста». В письме укажите свой ник и занятое место.

«Бомбардир» хочет узнать ваши впечатления о конкурсе нового формата. Делитесь своим мнением в комментарии о том, что понравилось, что надо будет еще доработать, а также хотели бы ли вы, чтобы Фантазиста проводилась и по другим матчам.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

1. Кто станет победителем ЧЕ-2016? – Португалия

2. Итоговый счет (за основное время матча без учета дополнительных таймов) – 0:0

3. На какой минуте будет забит первый гол? – 106-конец второго доп. тайма

4. Забьет ли игрок, который выйдет на замену? – Да

5. Что произойдет раньше: аут или угловой? – Аут

6. Роналду забьет со штрафного? – Нет

7. Какая команда первой нарушит правила? – Португалия

8. Какой частью тела будет нанесен первый удар в створ? – Головой

9. Будет автогол – Нет

10. Будет удаление – Нет

11. Дойдет ли матч до серии пенальти? – Нет

12. Какая команда будет больше владеть мячом? – Франция

13. Порвется форма – Нет

14. В течение матча пойдет дождь – Нет

15. На поле выбежит фанат – Да

16. В финале Евро-2016 сыграет сборная России – Нет

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
olic29ivica
1468230186
Подарите Hapery утешительный приз хоть, раньше отправил это хлеще серии пенальти в футболе)
Ответить
KARAT777
1468231078
а как узнать какое место занял и сколько очков набрал ? Где такая инфа есть?
Ответить
rnm
1468231292
Таких конкурсов нужно проводить частенько
Ответить
Стас85
1468235718
мда а у меня 10 правильных ответов и всего 480 очков((((
Ответить
KARAT777
1468238583
Я набрал 710 очков, а в рейтинге у меня 270 всего... Победа Португалии- 250 Забьет игрок замены - 200 первый будет аут - 50 выбежит фанат - 200 про Россию в финале - 10
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1468238593
есть такие у кого больше 3500000 очков?
Ответить
dobrynia
1468243365
Я 48. Мои 200 бонусных бустеров отдайте на развитие детского спорта. :-)
Ответить
Legioner-05
1468249607
Молодцы те кто на Португалию поставил,вот я б не подумал,что они выиграют с такой игрой,более того рассчитывал,что Франция забьет не менее двух голов)))
Ответить
Anton-champion
1468266161
вы бы хотя бы рейтинг опубликовали. Интересно же кто какое место занял
Ответить
JI e x a
1468266358
первое место что, все результаты угадал??
Ответить
Главные новости
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
3
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
5
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
3
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
7
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+