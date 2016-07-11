Льорис: «Португалия весь турнир держалась очень стойко»

Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал поражение команды в финале Евро-2016 от Португалии (0:1).

«В итоге все решили мельчайшие детали. Мы создали намного больше опасных моментов, но нам не хватало точности. Это тоже часть футбола. Мы должны поздравить Португалию, которая на протяжении всего турнира держалась очень стойко. Для нас этот турнир – позитивный опыт. Тем не менее, все мы очень расстроены, что не смогли выиграть кубок. Но то, что мы здесь приобрели, может помочь нам в последующие годы», – заявил Льорис.