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    Сантуш недоволен судейством в моменте с Роналду

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал эпизод финала Евро-2016, в котором Димитри Пайе нанес травму Криштиану Роналду.

    «Я считаю, что рефери должен был показать карточку в этом эпизоде, а он даже не свистнул фол. Криштиану является ключевым игроком нашей команды, ведь он может забить в любой момент. Но мы побеждаем как команда. Наш капитан обладает потрясающим духом, он дважды пытался вернуться в игру, но не смог. Для нас было очень важно, чтобы он находился на скамейке и подбадривал ребят», – заявил Сантуш.

    Источник: Р-Спорт

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    11.07.2016 04:16
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