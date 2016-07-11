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    Смолов может перейти в «Лилль»

    Форвард «Краснодара» Федор Смолов может продолжить свою карьеру в «Лилле». Представители французского клуба высказали свой интерес во время Евро-2016.

    «Скауты «Лилля» связывались с Федором напрямую, не обращаясь в «Краснодар». Представители клуба дали понять футболисту, что его кандидатура интересна руководству и тренерскому штабу команды, однако до какой-то конкретики дело не дошло. Тем более что сам Смолов попросил отложить переговоры до июля. Футболист был полностью сосредоточен на выступлении сборной России на турнире и не хотел, чтобы что-то отвлекало его. Вероятно, сейчас Федор вернется к вопросу своего профессионального будущего. Он очень хочет попробовать свои силы в одном из ведущих европейских чемпионатов», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

    Источник: Известия

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    11.07.2016 03:54
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 июля 2016, 19:30

      По мне так Краснодар посильнее будет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 11 июля 2016, 15:24

      Замену Эдеру ищут?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 11 июля 2016, 15:14

      Пишите корректный заголовок, например - Лилль интересовался Смоловым перед Евро-2016.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июля 2016, 15:04

      Лиль подумает: а на кер нам г*но

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +430

      andr2112 11 июля 2016, 13:42

      Кря-кря-кря. Летят утки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 11 июля 2016, 12:56

      Еще и Кокорина туда с Мамаевым часом не надо, как раз будут бухать на троих.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 11 июля 2016, 07:19

      Поймать бы этот "источник, знакомый с ситуацией" и насрать ему в руки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 11 июля 2016, 05:24

      Не верю !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 11 июля 2016, 05:04

      похоже на утку

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      palych1974 11 июля 2016, 04:57

      О как!

      0
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