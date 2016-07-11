Роналду пропустит месяц из-за травмы

Главное чтобы не было ничего серьёзнее, т.к. месяц вполне терпимо. Такие игроки как Рон должны постоянно радовать нас своей игрок, а не находиться в лазарете.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду из-за травмы, полученной в финале Евро-2016, пропустит месяц.
Врачи национальной команды поставили предварительный диагноз футболисту – растяжение боковых связок колена. Более детальная информация появится после углубленного обследования.
Таким образом, Роналду рискует пропустить первый официальный матч «Реала» – Суперкубок УЕФА против «Севильи», который состоится 9 августа.