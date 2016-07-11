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    Роналду пропустит месяц из-за травмы

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду из-за травмы, полученной в финале Евро-2016, пропустит месяц.

    Врачи национальной команды поставили предварительный диагноз футболисту – растяжение боковых связок колена. Более детальная информация появится после углубленного обследования.

    Таким образом, Роналду рискует пропустить первый официальный матч «Реала» – Суперкубок УЕФА против «Севильи», который состоится 9 августа.

    Источник: Marca

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    11.07.2016 02:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 июля 2016, 03:40

      Главное чтобы не было ничего серьёзнее, т.к. месяц вполне терпимо. Такие игроки как Рон должны постоянно радовать нас своей игрок, а не находиться в лазарете.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      rm4612 11 июля 2016, 03:36

      Бухать теперь будет... с Месси.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +115

      rm4612 > rm4612 11 июля 2016, 04:43

      Да от счастья попивать абсент на пару с Месси.

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 11 июля 2016, 03:23

      Здоровья, чемпион!

      1
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