Читатели «Бомбардира» считают, что Франция выиграет финал Евро-2016 в основное время

«Бомбардир» провел опрос среди читателей, чтобы узнать, как завершится финальный матч Евро-2016 между сборными Португалии и Франции.

59% проголосовавших уверены, что французы справятся с соперником за 90 минут. В победу португальцев в основное время верит всего 19% читателей. Любопытно, что третий по популярности ответ – «Португалия победит в серии пенальти». За него было отдано 11% голосов. Меньше всего читатели верят в успех французов в серии пенальти – всего 3%.