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    Читатели «Бомбардира» считают, что Франция выиграет финал Евро-2016 в основное время

    «Бомбардир» провел опрос среди читателей, чтобы узнать, как завершится финальный матч Евро-2016 между сборными Португалии и Франции.

    59% проголосовавших уверены, что французы справятся с соперником за 90 минут. В победу португальцев в основное время верит всего 19% читателей. Любопытно, что третий по популярности ответ – «Португалия победит в серии пенальти». За него было отдано 11% голосов. Меньше всего читатели верят в успех французов в серии пенальти – всего 3%.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2016 21:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 июля 2016, 03:58

      А я ставила именно на ничью в основное время, вот только не предвидела что в овер-тайме победит Португалия, жаль, так как я болела за Францию, Португалия со своей серенькой игрой никак не тянула на чемпиона, но это моё, сугубо личное мнение, прошу строго меня не судить

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