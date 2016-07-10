Читатели «Бомбардира» считают, что Франция выиграет финал Евро-2016 в основное время

А я ставила именно на ничью в основное время, вот только не предвидела что в овер-тайме победит Португалия, жаль, так как я болела за Францию, Португалия со своей серенькой игрой никак не тянула на чемпиона, но это моё, сугубо личное мнение, прошу строго меня не судить
«Бомбардир» провел опрос среди читателей, чтобы узнать, как завершится финальный матч Евро-2016 между сборными Португалии и Франции.
59% проголосовавших уверены, что французы справятся с соперником за 90 минут. В победу португальцев в основное время верит всего 19% читателей. Любопытно, что третий по популярности ответ – «Португалия победит в серии пенальти». За него было отдано 11% голосов. Меньше всего читатели верят в успех французов в серии пенальти – всего 3%.