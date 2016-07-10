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    Португалия – Франция. Роналду, Нани и Санчес – в стартовом составе хозяев

    Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Франции на финальный матч Евро-2016.

    Португалия: Патрисиу, Геррейру, Пепе, Фонте, Соареш, В. Карвалью, Силва, Рафа, Санчес, Роналду, Нани.

    Франция: Льорис, Эвра, Умтити, Косиельни, Санья, Матюиди, Погба, Пайе, Сиссоко, Гризманн, Жиру.

    Напомним, встреча между сборными Португалии и Франции пройдет сегодня на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

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    Источник: УЕФА

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    10.07.2016 20:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +102

      serghio1990 10 июля 2016, 21:53

      1:0 португалия,либо 1:1 и по пенальти португалия чемпионы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      abuker 06 10 июля 2016, 21:12

      2-1 Португалия

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      World_football 10 июля 2016, 21:03

      Давай Роналду,давай Португалия!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      Predator_utm 10 июля 2016, 21:02

      0-2,франция

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > Predator_utm 10 июля 2016, 21:11

      3:1 Португалы

      2
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