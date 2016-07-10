Нигматуллин: «Финал Евро-2016 завершится со счетом 2:1 в пользу Франции»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата Европы между сборными Португалии и Франции. Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

«На предварительных этапах чемпионата Европы были и более принципиальные противостояния. Но дошли хозяева турнира и Португалия волею жребия и случая. Здесь шансы процентов 60 на 40 в сторону Франции. Их сборная крепче по составу, прекрасная игра Антуана Гризманна соответствует прекрасной игре Криштиану Роналду, но у французов есть и другие сильные игроки. Однако в финале все может быть, Португалия набирает от матча к матчу, и никому эта игра не покажется легкой прогулкой. Однако матч завершится со счетом 2:1 в пользу сборной Франции», – сказал Нигматуллин.